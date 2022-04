Russischsprachige Gemeinschaft in Deutschland

Die Menschen hätten unterschiedliche soziale und politische Identitäten, sagte die Wissenschaftlerin der Harvard-Universität im Deutschlandfunk. Die jungen Russinnen und Russen sind demnach sehr progessiv eingestellt und konsumieren eine Vielzahl an unterschiedlichen Medien von der New York Times, über die deutschen Leitmedien bis hin zur russischen Propaganda. In der Regel seien sie zum Studium nach Deutschland gekommen und dementsprechend der Welt gegenüber aufgeschlossen.