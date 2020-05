Anlässlich des heutigen Diversity-Tages hat die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, ein Integrationsministerium gefordert.

Eine solche Institution sei sinnvoll, um Vielfalt in der Gesellschaft zu verankern, sagte Widmann-Mauz in Berlin. Man könne das Ministerium kraftvoll ausstatten und so diesem eine entsprechende Bedeutung geben. Allerdings habe sich die Bundesregierung in dieser Legislaturperiode gegen ein derartiges Vorhaben entschieden. Auch der Integrationsbeauftragte der SPD-Fraktion im Bundestag, Diaby, hält ein Integrationsministerium für sinnvoll. Diaby kritisierte in diesem Zusammenhang die fehlende Vielfalt der Bundesregierung und mahnte Nachbesserungsbedarf an.



Der Deutsche Diversity-Tag wird jedes Jahr von der "Charta der Vielfalt" ausgerufen, einer Initiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Mittlerweile wurde die 2006 aufgesetzte Charta von mehr als 3.300 Unternehmen und Organisationen in Deutschland unterzeichnet.