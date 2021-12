Divi: "Wir müssen damit rechnen, dass durch Omikron mehr Kinder erkranken." (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Divi-Generalsekretär Hoffmann sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Zahl der infizierten Personen und damit auch der Kinder werde dramatisch ansteigen. Zum jetzigen Zeitpunkt könne man noch nicht sage, wie gefährlich Omikron für Kinder sei, sagte der Mediziner. Aber selbst wenn diese Mutation mildere Verläufe erzeuge als Delta, könne allein die hohe Zahl an Infizierten dazu führen, dass in absoluten Zahlen mehr Kinder ins Krankenhaus müssten als jetzt. Hoffmann betonte, Omikron werde vermutlich Mitte Januar die vorherrschende Variante in Deutschland sein. Bis dahin werde man genug Daten aus England haben, um zu wissen, wie gefährdet Kinder seien.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.