Divi-Präsident Marx sagte, die Corona-Lage sei momentan nicht unter Kontrolle.

Vielerorts seien die Intensivstationen bereits überlastet, Ärzte bereiteten sich verstärkt auf Patientenverlegungen vor. Er warnte, wenn die Infektionsdynamik in den nächsten Tagen und Wochen anhalte und es weiter einen ungebremsten Anstieg an schwerkranken Covid-19-Patienten gebe, werde eine Priorisierung von Eingriffen und eine Umorganisation in weiten Teilen Deutschlands notwendig.

Auch Bundeskanzlerin Merkel sprach von einer hochdramatischen Situation. Die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie seien ungenügend, sagte sie nach Angaben aus Teilnehmerkreisen bei Beratungen des CDU-Vorstands.

