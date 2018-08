Der Ökonom Kritikos sieht die wirtschaftliche Entwicklung Griechenlands trotz des bevorstehenden Endes der internationalen Hilfsprogramme mit Skepsis.

Der Forschungsdirektor beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagte im Deutschlandfunk, das Ende des Rettungsschirms bringe den Griechen keine Vorteile. Der Arbeitsmarkt sei zwar dereguliert. Es gebe aber weder Wirtschaftswachstum und ausländische Investitionen noch einen Sozialstaat für die Bevölkerung. Kritikos betonte, die Lage sei viel schwieriger als in Portugal, Spanien oder Irland. Griechenland stehe wirtschaftlich kaum besser da als die sogenannten Schwellenländer.



Der Ökonom ergänzte, die griechischen Regierungen hätten in den vergangenen acht Jahren wichtige Strukturreformen wie den Bürokratieabbau absichtlich verschleppt. Die Troika der Geldgeber aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank Internationalem Währungsfonds sei oft von oben herab aufgetreten und habe so ihrerseits Reformen erschwert.



Das DIW hat vor kurzem eine Studie zur Lage in Griechenland veröffentlicht.