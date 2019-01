Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten großer deutscher Konzerne ist leicht gestiegen.

Wie das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin berichtet, machten Frauen in den Kontrollgremien der 200 umsatzstärksten Unternehmen im vergangenen Jahr knapp 27 Prozent aus. Das sei ein Plus von mehr als zwei Prozentpunkten. Nach Einschätzung des Forschungsinstituts zeigt damit die 2016 eingeführte Frauenquote von 30 Prozent für Aufsichtsräte Wirkung. Allerdings gebe es Hinweise darauf, dass die Unternehmen ihre Anstrengungen zur Einstellung von Frauen deutlich reduzierten, sobald die Quote erfüllt sei. Das DIW kritisierte zudem, dass der Anteil von weiblichen Mitgliedern in Vorständen noch weitaus geringer sei. Dieser sei im vergangenen Jahr nur leicht auf 8,5 Prozent gestiegen. Für Vorstände gibt es anders als für Aufsichtsräte keine Frauenquote.