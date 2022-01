Heizen darf nach Ansicht des DIW kein Luxus sein. (imago / Liesa Johannesssen)

Fratzscher sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, es sei Aufgabe der Politik, die von den explodierenden Energiepreisen am stärksten betroffenen Haushalte durch direkte Zahlungen zu unterstützen. Kurzfristig werde niemand in Deutschland an der aktuellen Preisentwicklung etwas ändern können, weder die Politik noch die Zentralbank.

Der Sozialverband VdK plädierte angesichts der steigenden Preise für eine Senkung der Mehrwertsteuer auf frische Lebensmittel sowie eine Erhöhung der Hartz-IV- und Grundsicherungs-Sätze.

Die Inflation hatte sich zum Ende 2021 beschleunigt. Die Preise kletterten im Dezember um durchschnittlich 5,3 Prozent zum Vorjahresmonat und damit so stark wie seit 1992 nicht mehr.

