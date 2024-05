Vor Europawahl

DIW-Präsident Fratzscher warnt vor einem Rechtsruck bei junger Generation. (IMAGO / IPON / IMAGO / Stefan Boness / Ipon)

Die Neigung junger Wählerinnen und Wähler in vielen europäischen Ländern, ihre Stimme rechtspopulistischen Parteien zu geben, könne die Demokratie in Europa schwächen und vieles Erreichte wieder revidieren, sagte Fratzscher dem "Handelsblatt". Vielen Menschen sei offensichtlich nicht bewusst, dass eine Schwächung Europas letztlich die eigenen Zukunftschancen verschlechtere. Fratzscher räumte aber auch ein, dass vor dem Hintergrund der Klimakrise, sozialer Polarisierung sowie geopolitischer Konflikte die Frustration und Zukunftsängste der Jüngeren berechtigt seien. Noch nie habe eine Generation in den vergangenen 80 Jahren eine Welt mit so vielen Problemen vererbt bekommen, erklärte Fratzscher.

