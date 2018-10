Einwanderer aus EU-Ländern haben einer Studie zufolge für mehr Wirtschaftswachstum in Deutschland gesorgt.

Das Bruttoinlandsprodukt wurde dadurch in den Jahren 2011 bis 2016 um durchschnittlich 0,2 Prozentpunkte pro Jahr verstärkt, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung berichtet. Besonders stark sei der Effekt laut der Studie am Höhepunkt der EU-Zuwanderung 2015 gewesen. In dem Jahr wäre das BIP ohne die Zuwanderung nicht um 1,5, sondern lediglich um 1,2 Prozent gewachsen, heißt es weiter.



Von 2011 bis 2016 seien mehr als fünf Millionen Menschen aus anderen EU-Staaten nach Deutschland gekommen. Dadurch konnten laut DIW viele freie Stellen besetzt und der Arbeitsmarkt insgesamt belebt werden, was auch den Konsum gefördert habe. Vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung und zunehmender Fachkräfte-Engpässe auf dem deutschen Arbeitsmarkt sei es wichtig, das Zuwanderungspotential aus anderen EU-Ländern weiter nutzen zu können.