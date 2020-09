Die Heizkosten in Deutschland sind im vergangenen Jahr um 2,4 Prozent gestiegen.

Das ergaben Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW. Als Grund werden die gestiegenen Preise für Heizöl und Erdgas genannt. Sie hätten um 5,6 Prozent über denen des Vorjahres gelegen.



Gleichzeitig sank der Energiebedarf fürs Heizen laut DIW - und zwar um 3,2 Prozent. Die regionalen Unterschiede sind der Erhebung zufolge groß: In den westdeutschen Haushalten wurde pro Quadratmeter sieben Prozent mehr geheizt als in den ostdeutschen. Am höchsten war der Heizenergiebedarf je Quadratmeter im Saarland, am niedrigsten in Mecklenburg-Vorpommern.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.