Deutschland weist im europäischen Vergleich eine der größten Lohnlücken zwischen Frauen und Männern auf.

Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung - DIW - ergab, dass Frauen hierzulande im Durchschnitt fast ein Fünftel weniger verdienen als Männer. Rein rechnerisch müssten weibliche Erwerbstätig bis zum 10. März dieses Jahres arbeiten, um das durchschnittliche Vorjahresgehalt ihrer Kollegen zu erreichen. Die DIW-Studienleiterinnen verweisen auf nordeuropäische Länder, in denen die Anzahl der erwerbstätigen Frauen mit der in Deutschland vergleichbar ist - die Lohnlücke aber deutlich geringer ausfällt. In Schweden beispielsweise liegt sie bei 12 Prozent. Noch schlechter als Deutschland schneiden im europäischen Vergleich nur Österreich und Estland ab.



Die DIW-Studie empfiehlt für mehr Lohngerechtigkeit familienpolitische Maßnahmen, die die Gleichstellung mehr im Blick haben. Vor allem das Ehegattensplitting müsse reformiert werden, das einer Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt in seiner jetzigen Form engegenwirke.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.