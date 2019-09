Eine gesetzliche Deckelung der Mietpreise, wie sie in Berlin geplant ist, könnte einer Studie zufolge Mieterinnen und Mietern am Ende schaden.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat in 27 Ländern untersucht, wie sich dort über einen Zeitraum von 100 Jahren die Regulierung des Mietmarkts ausgewirkt hat. Das Ergebnis: Je engere Grenzen ein Land dem Mietmarkt setzte, desto stärker schrumpfte das Angebot an vermieteten Wohnungen. Der Anteil der Wohneigentümer in der Bevölkerung stieg dagegen.



Die Studienautoren räumen ein, dass es grundsätzlich zu begrüßen sei, wenn sich Menschen eine Immobilie anschafften - etwa zur Altersvorsorge. Allerdings müsse es auf jedem Wohnungsmarkt einen gewissen Anteil an Mietwohnungen geben: "Denn nicht jeder kann und will in der eigenen Immobilie leben, gerade in Großstädten oder in bestimmten Phasen des Lebens", heißt es.



Wenn der Mietmarkt zu stark reguliert werde, sei eine Vermietung nicht mehr profitabel und immer mehr Mietwohnungen würden verkauft. "In einer solchen Konstellation müssen sich viele Menschen trotz hoher Kosten Wohneigentum zulegen, sie haben praktisch keine Wahl", schreibt Studienautor Kholodilin.



Er verweist auf Schweden mit einer Eigenheimquote von 62 Prozent und Norwegen, wo 78 Prozent der Bevölkerung eine Immobilie besitzen und darin leben. In Deutschland seien es derzeit 46 Prozent.



Die DIW-Autoren warnen in ihrer Studie vor einer weitreichenden Regulierung des Mietmarkts: Maßnahmen, die Mieterinnen und Mieter schützen sollen, könnten dazu führen, dass diese immer weniger werden. "Sie werden gewissermaßen aus dem Markt gedrängt."