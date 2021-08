Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat die Einführung einer Mindestrente gefordert, um eine weiter steigende Altersarmut in Deutschland zu verhindern.

Das geht den Zeitungen der Funke-Mediengruppe zufolge aus einer Studie des DIW hervor. Darin heißt es, eine im Rentensystem verankerte Mindestrente wäre ein wichtiger Schritt, um Altersarmut zu reduzieren und zum sozialen Ausgleich beizutragen. Vorbilder könnten Österreich und die Niederlande sein.



In Österreich wird demnach die gesetzliche Pension bei finanzieller Bedürftigkeit über eine Zulage angehoben, wenn diese unter einem bestimmten Schwellenwert liegt. Voraussetzung sei, dass der Rentenbezieher mindestens 15 Jahre gearbeitet habe. In den Niederlanden werde eine gesetzliche Rente gezahlt, wenn ein Bürger sich 50 Jahre in dem Land aufgehalten habe - unabhängig vom Erwerbsstatus.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.