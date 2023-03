Tennisprofi Novak Djokovic, hier bei den Australian Open. (AAPIMAGE / LUKAS COCH)

Als Konsequenz sagte der Weltranglistenerste seine Teilnahme am ATP-Masters in Indian Wells in Kalifornien ab. Dies bestätigten die Organisatoren. Der US-amerikanische Tennis-Verband hatte sich um eine Teilnahme von Djokovic bemüht. In den USA gilt noch bis 11. Mai die Regel, dass man als Ausländer einen Corona-Impfnachweis braucht, wenn man mit dem Flugzeug einreist.

