Die Journalistengewerkschaft DJV in Nordrhein-Westfalen kritisiert das Erzbistum Köln für seinen Umgang mit Medienvertretern im Zusammenhang mit einem Gutachten zu sexuellem Missbrauch.

Dass die zu einem Pressegespräch eingeladenen Journalistinnen und Journalisten zuvor eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen sollten, sei nicht hinnehmbar, kritisierte der DJV-Landesvorsitzende Frank Stach in Düsseldorf. Er bezeichnete das Verhalten des Erzbistums am vergangenen Dienstag als "Maulkorb". Die Reaktion der Kolleginnen und Kollegen, die Unterschrift zu verweigern, sei die einzig mögliche gewesen. Das Erzbistum erwägt nun einen neuen Termin für ein Gespräch.



Hintergrund war eine Einladung des Erzbistums an acht Journalistinnen und Journalisten zu einem Pressegespräch. Thema hätte ein von Kardinal Woelki zurückgehaltenes Missbrauchsgutachten sein sollen. Geplant war, dass die Medienvertreter Einblick in das unveröffentlichte Dokument bekommen sollten. Die Namen seien in dem Gutachten geschwärzt, hatte das Erzbistum angekündigt. Die Journalisten hatten sich geweigert, eine Vereinbarung zu unterschreiben. Darin hätten sie sich verpflichten sollen, über Tathergänge sexuellen Missbrauchs Stillschweigen zu bewahren, genauso wie über die von der Kanzlei benannten mutmaßlichen Täter und Verantwortlichen im Erzbistum.



Laut DJV habe sich die Verpflichtung auf alle Informationen und Inhalte des Gutachtens bezogen sowie auf Tathergänge und Namen von Tätern oder Verantwortungsträgern im Umgang mit Verdachtsfällen. Das Erzbistum brach dann aufgrund der Weigerung der Journalisten, die Unterschrift zu leisten, das Gespräch ab.



Dass nicht jede vertrauliche Information für die Veröffentlichung bestimmt ist, gehöre für Journalistinnen und Journalisten zum Alltagsgeschäft, betonte Stach. "Wenn allerdings Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnet werden sollen, die berechtigte Berichterstattung unmöglich machen, muss der Eindruck entstehen, man wolle etwas verschleiern." Schriftliche Geheimhaltungsvereinbarungen in einem solchen Umfang seien für Medienvertreter vollkommen unüblich, betonte Stach.



Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki hatte vor rund zwei Monaten entschieden, das Münchener Gutachten nicht zu veröffentlichen, weil es seiner Meinung nach methodische Mängel aufweist. Der Kölner Strafrechtler Björn Gercke soll nun bis März ein neues Gutachten vorlegen.