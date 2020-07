Der Deutsche Journalisten-Verband hat an Medien appelliert, über den Prozess zum rechtsterroristischen Anschlag von Halle "wahrhaftig und umfassend" zu berichten.

Der Sprecher des Verbandes, Zörner, sagte in Berlin, Medienschaffende sollten die Opfer des Attentäters und deren Angehörige nicht aus dem Blick verlieren. Wenn dem Angeklagten durch die journalistische Berichterstattung eine Bühne zur Verbreitung seiner rechtsextremen und antisemitischen Ideologie geboten würde, hätten die Journalistinnen und Journalisten im Gerichtssaal etwas falsch gemacht.



In Magdeburg wurde am heutigen Prozesstag das Tatvideo gezeigt. Mehrere Nebenkläger verließen dabei den Gerichtssaal. Im Anschluss an die Sichtung unterbrach die Richterin die Sitzung. Dem 28-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, am jüdischen Feiertag Jom Kippur im vergangenen Oktober einen Anschlag auf die Synagoge in Halle verübt, zwei Menschen erschossen und weitere verletzt zu haben. Bei seiner Befragung gestern zum Prozessauftakt äußerte er sich antisemitisch und abwertend über Migranten.