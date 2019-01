Der Deutsche Journalisten-Verband DJV warnt Reporter und Blogger vor Reisen in die Türkei.

Ein privater Urlaub könnte zu einer bösen Falle werden, sagte der DJV-Vorsitzende Überall in Berlin. Vor der Buchung einer Türkeireise sollten Journalisten überprüfen, ob sie sich in sozialen Netzwerken zu aktuellen politischen Entwicklungen dort geäußert haben. Auch das Auswärtige Amt hatte vor Reisen in die Türkei gewarnt.



Jüngster Anlass ist der Fall des Deutschtürken Sütcü, der in der vergangenen Woche von den türkischen Behörden in Gewahrsam genommen wurde. Sie werfen ihm staatsfeindliche Facebook-Beiträge vor. Nach Angaben des DJV hat die Türkei aus dem gleichen Grund im vergangenen Jahr gegen rund 18.000 Menschen rechtliche Schritte eingeleitet.