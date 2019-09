Der Vorsitzende der britischen Brexit-Partei, Farage, sieht für sein Land auch im Falle eines ungeordneten EU-Austritts keine schwerwiegenden ökonomischen Folgen.

Farage verwies gegenüber dem Deutschlandfunk auf den britischen Handel mit China. Riesige Containerschiffe kämen von dort täglich ohne Verzögerungen in Southampton an. Die Angstmacherei des Establishments bezüglich eines drohenden Chaos basiere nicht auf Tatsachen. Farage wies auch Berichte über eine drohende Knappheit an Medikamenten zurück. Großbritannien importiere mehr Arzneimittel in die EU als andersherum. Wenn die Warnungen berechtigt seien, dann hätten eine Menge europäischer Staaten mehr Probleme als Großbritannien. Warnungen vor gravierenden Folgen für die Autoindustrie ließ Farage ebenfalls nicht gelten. Er argumentierte, die japanischen Fahrzeughersteller etwa lebten seit Jahren mit Zöllen von zehn Prozent, und dennoch seien deren Autos zum Beispiel auf deutschen Straßen unterwegs. Zölle seien nur ein Faktor unter vielen, ob ein Verbraucher ein bestimmtes Produkt kaufe.



Er wolle aber zollfreie Beziehungen seines Landes zur EU, betonte der Parteichef. Mit einem sauberen Brexit könne man eine Diskussion unter Erwachsenen über einen Handelsvertrag führen.