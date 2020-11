Bereits vor dem Angriff auf Kunstwerke der Berliner Museumsinsel am Tag der deutschen Einheit hat es offenbar ähnliche Fälle von Vandalismus an anderen Orten in Deutschland gegeben, die aus rechter oder rechts-esoterischer Perspektive relevant sind.

Nach einer Recherche von Deutschlandfunk und ZEIT ONLINE hat es auch am Ort der Potsdamer Konferenz sowie auf der Wewelsburg in Paderborn Angriffe auf Kunstobjekte gegeben. Beide Orte gelten geschichtspolitisch als bedeutsam, wodurch eine Verbindung zu Rechtsradikalen möglich scheint. Auf der Wewelsburg gab es den Angaben zufolge bereits im Sommer eine Vandalismus-Aktion. Am 12. Juli hatten Mitarbeiter entdeckt, dass im Kreismuseum auf der Burg etwa 50 Objekte mit Öl beschädigt worden waren – darunter historische Grenzsteine, Kaminsimse und die Reproduktion eines Gemäldezyklus. Die Burg wurde von den Nationalsozialisten als Kultstätte und Versammlungsort genutzt.

Angriff auch auf Schloss Cecilienhof in Potsdam

Zudem ist den Recherchen zufolge zwei Wochen vor der Attacke auf der Museumsinsel ein ähnlicher Vorfall im Schloss Cecilienhof in Potsdam registriert worden. Dort attackierten Unbekannte unter anderem die Skulptur einer Amazone des französischen Bildhauers Louis Tuaillon. Die Ölspuren erstreckten sich vom Hals des Pferdes, auf dem die Kriegerin sitzt, bis auf deren Oberschenkel. An dem Ort hatten die USA, Großbritannien und die Sowjetunion im Rahmen der Potsdamer Konferenz die Grundlage für die politische und geografische Neuordnung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg gelegt.

Politischer Hintergrund möglich

Dem Bericht zufolge ist bei allen Taten ein politischer Hintergrund denkbar. Vor dem Anschlag auf der Museumsinsel hatten rechtsgerichtete Verschwörungsideologen zu einem Angriff auf das Pergamonmuseum aufgerufen. Eine Verbindung der Anschläge mit der rechtsradikalen oder rechts-esoterischen Szene ergebe sich etwa aus Äußerungen des sich selbst als „ultrarechts“ bezeichnenden Kochs Attila Hildmann. Dieser hatte über seinen Telegram-Account behauptet, dass sich im Pergamonmuseum „der Thron des Satans“ befinde. Es sei das Zentrum der „globalen Satanisten-Szene und Corona Verbrecher“.



Auf der Berliner Museumsinsel waren am Tag der Deutschen Einheit rund 70 Kunstwerke beschädigt worden, unter anderem im Pergamonmuseum, dem Neuen Museum und in der Alten Nationalgalerie. Die oder der Täter hatten die Kunstobjekte mit Pflanzenöl bespritzt. Öl wird in zahlreichen religiösen oder kultischen Zusammenhängen eine reinigende oder heilende Wirkung zugeschrieben.

Sicherheitsmängel bei den Museen

Nachdem ZEIT und Deutschlandfunk den bis dahin geheim gehaltenen Angriff auf die Museumsinsel öffentlich gemacht hatten, gab die verantwortliche Stiftung Preußischer Kulturbesitz gegenüber ihrer Stiftungsratsvorsitzenden, Kulturstaatsministerin Monika Grütters, eine schriftliche Stellungnahme ab. In dem neunseitigen Papier, das den Redaktionen vorliegt, wird eine Reihe von Defiziten in der Sicherheitsarchitektur der Berliner Museen benannt - etwa Probleme mit der Videoüberwachung oder eine unzureichende Sicherung der Kunstwerke.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.