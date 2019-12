In den Polizeidienstellen von Bund und Ländern gibt es nach Recherchen des Deutschlandfunks zahlreiche Belege für rechtsextreme Haltungen und Handlungen bei Beamten. Das geht aus einer Anfrage bei den 16 Innenministerien und beim Bundesinnenministerium hervor.

Der Auflistung zufolge gibt es an die 200 Fälle rechtsextremer Betätigung von Polizeikräften in Deutschland. Die Angaben beziehen sich auf unterschiedliche Zeiträume seit 2013. Zu den erfassten und gemeldeten Fällen zählen sehr bekannt gewordene wie die Versendung von Drohbriefen an eine türkischdeutsche Anwältin in Hessen, aber auch das Zeigen und Tragen von verfassungsfeindlichen Symbolen.

16 Fälle in Sachsen seit 2014

Nordrhein-Westfalen meldet zum Beispiel vier Disziplinarverfahren gegen Polizeibeamte im Zusammenhang mit den sogenannten Reichsbürgern. Alle Beamte wurden demnach für die Dauer des Disziplinarverfahrens vom Dienst suspendiert oder sind bereits im Ruhestand.



In Sachsen berichtet das Innenministerium von 16 Fällen seit 2014. Im Herbst 2018 war bekannt geworden, dass zwei sächsische SEK-Beamte bei der Vergabe von Tarnnamen für einen Einsatz bei einem Erdogan-Besuch in Berlin den Namen des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt verwendet hatten.



In Baden-Württemberg sind dem Innenministerium für das Jahr 2019 sechs Fälle bekannt, in denen aufgrund des Verdachts auf rechtsextreme Äußerungen disziplinarrechtliche Vorermittlungen geführt wurden. Drei Fälle hätten sich konkretisiert, in einem vierten habe ein Beamter auf Widerruf seine Entlassung beantragt.



Aus Brandenburg wurden dem Deutschlandfunk bereits im August zehn Verfahren gegen Polizisten seit 2013 gemeldet, zumeist wegen Volksverhetzung und "Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Vergangene Woche trafen aus Potsdam elf weitere Fälle ein.

Gewerkschaft sieht kein strukturelles Problem

Im Manuskript der Sendung "Hintergrund" wird die Gesamtzahl der Vorfälle auch eingeordnet - mit Blick auf die Gewerkschaft der Polizei und deren Vorsitzenden, Oliver Malchow. Zitat: "Malchows GdP ist in einer Zwickmühle. Einerseits will sie ihre Leute schützen und beteuert: Es gibt kein strukturelles Problem. Die Anzahl der Fälle sei, angesichts von 260.000 Vollzugsbeamten in Deutschland, marginal. Anderseits fordert die Gewerkschaft, dass mehr gegen rechte Umtriebe im Apparat getan wird."



Polizeiforscher sprechen tatsächlich von einer "Verhärtung" oder "Verrohung" von Beamten im Dienst. Rafael Behr, Professor für Polizeiwissenschaften an der Hamburger Polizeiakademie, sagte dem Deutschlandfunk: "Nach meiner Beobachtung werden die Lauteren leiser und die Unlauteren lauter. Sie trauen sich eher, etwas zu sagen und Dinge zu sagen, die sie früher vielleicht nur ganz heimlich gemacht hätten."



Thomas Model, Leiter der Akademie der Polizei Hamburg, kritisierte, dass die Innenministerien und Polizeiführungen keine Forschung über die Einstellung der Polizisten zuließen.



Mehr zu den Dlf-Recherchen und dem Thema Rechtsextremismus in der Polizei in der Sendung "Hintergrund" um 18.40 im Deutschlandfunk.