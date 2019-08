Dlf-Sportgespräch nach der Reit-EM "Reiter haben ihre Hausaufgaben gemacht"

Die Deutschen Spring- und Dressurreiter haben bei der Europameisterschaft in Rotterdam erfolgreich abgeschnitten. In der Dressur-Kür gingen alle Medaillen an Deutsche Reiter. „Das stimmt uns sehr zuversichtlich für die kommenden Aufgaben“, sagte Dennis Peiler von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) im Dlf.

Simone Blum, Otto Becker und Dennis Peiler im Gespräch mit Marc Eschweiler

