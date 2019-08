In Deutschland sind von Januar bis Juli mindestens 250 Menschen ertrunken.

Das teilte die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft in Haltern am See mit. Das waren 29 Todesfälle weniger als im Vorjahreszeitraum. Die DLRG führte dies darauf zurück, dass es in diesem Jahr im Frühling und Sommer weniger Tage mit Badewetter gab als 2018. Die meisten Menschen starben an ungesicherten Badestellen. Dort ereigneten sich mehr als 90 Prozent der tödlichen Unfälle. Bei 81 Prozent der Toten handelte es sich um Männer. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft begründet das mit einem riskanteren Verhalten von Männern. Neben dem Baden an unbewachten Stränden seien Alkohol, Leichtsinn und Selbstüberschätzung die Hauptgründe für Ertrinken.