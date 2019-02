Mindestens 504 Menschen sind im vergangenen Jahr in Deutschland bei Badeunfällen ums Leben gekommen.

Wie die DLRG mitteilte, waren das 100 mehr als im Vorjahr. Der Präsident der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft, Haag, sagte, es sei zu einfach, den Anstieg nur mit dem herausragenden Sommerwetter zu erklären. Viele Menschen überschätzten sich oder unterschätzten die Gefahren in Gewässern. Die weitaus meisten Toten waren männlich. Besonders häufig ereigneten sich Badeunfälle an Flüssen und Seen.