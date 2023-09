Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft

Vor allem junge Erwachsene handeln den Angaben zufolge häufig leichtsinnig. (picture alliance/dpa/Uwe Zucchi)

Häufig kämen die Menschen aus Ländern nach Deutschland, in denen das Schwimmenlernen weit weniger verbreitet sei, sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". Sie machten deshalb einen deutlichen Anteil an den jährlichen Opferzahlen durch Badeunfälle aus. Düsseldorf und Hamburg hätten bereits reagiert und mehrsprachige Warnschilder an Rhein und Elbe aufgestellt.

Vor allem junge Erwachsene handelten häufig leichtsinnig und übermütig. Mit einem Anteil von 79 Prozent ist der Großteil aller Badetoten männlich.

Hintergrund der Forderung ist die diesjährige DLRG-Sommerbilanz. Danach sind bis zum 10. September mindestens 263 Menschen bei Badeunfällen in Deutschland ums Leben gekommen. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 41 Personen weniger. Mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre liegt die Opferzahl unter dem Durchschnitt. Als Grund für den Rückgang nannte Vogt das nasse Wetter in diesem Sommer.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.