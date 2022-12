Abgesenke Wassertemperaturen sorgen laut DLRG dafür, dass noch weniger Kinder schwimmen lernen würden (Archivbild). (picture alliance/dpa | Bernd Wüstneck)

DLRG-Präsidentin Vogt befürchtet, dass sonst noch weniger Kinder als bisher schwimmen lernen würden. Erst ganz zuletzt dürfte die Wassertemperatur in Lehr- und Schwimmbecken gesenkt werden, sagte sie. Schwimmen können gehöre zu den Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen. In dem Vorhaben, die durch die Corona-Pandemie bedingten Rückstände in der Schwimmausbildung aufzuholen, habe man durch die Energiekrise bereits einen herben Dämpfer erfahren, führte Vogt aus. Laut DLRG waren schon vor der Pandemie nur 40 Prozent der Grundschüler sichere Schwimmerinnen und Schwimmer.

