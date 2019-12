"Do the right thing"

Der US-Schauspieler Danny Aiello ist tot.

Er starb im Alter von 86 Jahren nach kurzer Krankheit, wie seine Sprecherin mitteilte. Aiello spielte unter anderem in den Filmen "Der Pate 2", "Mondsüchtig" und "Lucky Number Slevin" mit. Für seine Darstellung in "Do the right thing" war er für den Oscar nominiert.