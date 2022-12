Nach Reichsbürger-Razzien

CDU-Landesgruppenchef Dobrindt hat eine bundesweite Beobachtung der AfD ins Spiel gebracht. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Dobrindt sagte im Deutschlandfunk, in der Partei und in der Fraktion der AfD gebe es offenbar Tendenzen, die Demokratie und den Staat abzulehnen. Durch die Razzien in der "Reichsbürger"-Szene diese Woche seien Chatverläufe öffentlich geworden, die Anlass für die Sicherheitsbehörden sein müssten, noch genauer hinzuschauen. Er gehe davon aus, dass diese Aktion der Beginn weiterer Untersuchungen und Beobachtungen sei.

Der CSU-Politiker signalisierte Unterstützung für die Pläne von Bundesinnenministerin Faeser, das Disziplinarrecht zu verschärfen, um verfassungsfeindliche Beamte schneller aus dem Staatsdienst zu entfernen. Dobrindt sagte dazu, man könne nicht für diesen Staat arbeiten, wenn man seine Existenz komplett infrage stelle.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.