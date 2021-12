CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (dpa / Lino Mirgeler)

Hier liege ein klares Versagen der Ampel-Fraktionen vor, sagte Dobrindt in Berlin. Diese hätten sich den Innenausschuss-Vorsitz in der ersten Vergabe-Runde selbst greifen sollen. Das Vorgehen von SPD, Grünen und FDP sei ausgesprochen unklug und wenig verantwortungsvoll. Dobrindt nannte die AfD einen "Brandbeschleuniger" in der Corona-Protestbewegung. Hier sollte der Verfassungschutz näher hinsehen. Kritik kam auch von der Linken. Deren Abgeordnete Renner nannte die AfD ein "Sicherheitsrisiko".

Die Ämter der Ausschuss-Vorsitzenden werden im Bundestag nach der Größe der Fraktionen vergeben. Dies geschieht in mehreren Runden, wobei die größte Fraktion - in diesem Fall die SPD - jeweils zuerst zugreifen darf. Dann folgen die anderen Fraktionen in der Reihenfolge ihrer Größe. Die AfD hat im neuen Parlament auch den Vorsitz des Gesundheitsausschusses inne.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.