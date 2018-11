Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, hält es für richtig, dass der scheidende CSU-Vorsitzende Seehofer das Amt des Innenministers behalten möchte.

Seehofer habe mit persönlichem Einatz in den Koalitionsverhandlungen dafür gesorgt, dass die Themen innere Sicherheit und Migration ganz oben auf der Agenda stünden, sagte Dobrindt im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Es sei natürlich, dass Seehofer diese Elemente des Koalitionsvertrags in seiner Funktion als Minister abarbeiten und umsetzen wolle.



Seehofer will sein Amt auf einem Sonderparteitag am 19. Januar zur Verfügung stellen. Als Favorit für seine Nachfolge gilt der bayerische Ministerpräsident Söder. Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Weber will nicht Parteichef werden. Er begründete dies in der "Bild am Sonntag" mit seiner Spitzenkandidatur für die EVP bei der Europawahl im nächsten Jahr.