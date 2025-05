Verschärfung der Grenzkontrollen

Kontrolle am Grenzübergang bei Kiefersfelden in Oberbayern. (Peter Kneffel/dpa)

Der CSU-Politiker sagte bei einem Besuch an der bayerisch-österreichischen Grenze, die Bundespolizei habe in den vergangenen sieben Tagen 739 Menschen an der Grenze zurückgewiesen. Das seien 45 Prozent mehr gewesen als in der Vorwoche. Laut Dobrindt wurden auch Asylsuchende abgewiesen. Der Minister sagte, man arbeite mit den EU-Partnern an einem neuen Asylsystem. Ziel sei es, zu einem Europa ohne Grenzkontrollen zurückzukehren.

Dobrindt hatte am Mittwoch vergangener Woche verschärfte Kontrollen verfügt. Dies war in den Nachbarländern auf Kritik gestoßen, aber auch bei Grünen, Linkspartei und Hilfsorganisationen.

