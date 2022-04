Ukraine-Krieg

Doch zahlreiche Menschen aus Mariupol gerettet

In der Ukraine sind entgegen früherer Meldungen nun doch zahlreiche Menschen aus der weitgehend zerstörten Stadt Mariupol in Sicherheit gebracht worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur afp erreichten am Abend dutzende Busse mit Flüchtlingen aus Mariupol die rund 220 Kilometer entfernte Stadt Saporischja.

02.04.2022