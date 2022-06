Das Logo der "Documenta fifteen" (picture alliance/dpa | Swen Pförtner)

Die fünfzehnte Ausgabe der Kunstausstellung wurde von dem indonesischen Künstlerkollektiv Ruangrupa gestaltet. 14 Kollektive, Organisationen und Institutionen sowie 54 Künstler präsentieren ihre Werke an 32 Standorten. Die Documenta gilt neben der Biennale in Venedig als bedeutendste Präsentation von Gegenwartskunst. Für das Publikum öffnet die "Documenta fifteen" am Samstag.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.