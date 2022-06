Das Logo der "Documenta fifteen" (picture alliance/dpa | Swen Pförtner)

14 Kollektive, Organisationen und Institutionen sowie 54 Künstler präsentieren ihre Werke an 32 Standorten. Die Documenta gilt neben der Biennale in Venedig als bedeutendste Präsentation von Gegenwartskunst. Für das Publikum öffnet die "Documenta fifteen" am Samstag für 100 Tage.

Die documenta findet alle fünf Jahre statt. Die 15. Ausgabe wurde von dem indonesischen Künstlerkollektiv Ruangrupa gestaltet. Die Gruppe will die indonesische Lumbung-Architektur in den Fokus stellen. "lumbung" ist in dem Inselstaat das Wort für eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune, in der die überschüssige Ernte zum Wohle der Gemeinschaft gelagert wird. Diese Tradition des Teilens will Ruangrupa auf die Weltkunstausstellung in Kassel übertragen.

Überschattet wird die documenta fifteen von einer Antisemitismus-Debatte. Ein Bündnis warf Ruangrupa zu Beginn des Jahres vor, bei der Schau seien auch Organisationen eingebunden, die den kulturellen Boykott Israels unterstützten oder antisemitisch seien. Ruangrupa und die documenta wiesen die Anschuldigungen entschieden zurück.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.