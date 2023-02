Springer

Döpfner kündigt Stellenabbau an - bessere Zahlen bei "Bild" und "Welt" gefordert

Der Medienkonzern Axel-Springer hat einen Stellenabbau angekündigt. In einer Mail von Konzernchef Döpfer an die Belegschaft heißt es, das Ergebnis im deutschen Mediengeschäft müsse sich in den nächsten drei Jahren um rund 100 Millionen Euro verbessern. Dies solle durch Investitionen und Einsparungen beim Personal erreicht werden.

28.02.2023