In Doha, der Hauptstadt des Emirats Katar, laufen hochrangige diplomatische Gespräche mit den radikal-islamischen Taliban-Milizen. Heute kam eine deutsche Delegation mit Vertretern der neuen afghanischen Machthaber zusammen, um über sichere Ausreisemöglichkeiten zu verhandeln.

Es gehe um Menschen, für die Deutschland eine besondere Verantwortung trage, teilte das Auswärtige Amt mit. Bei den Gesprächen in Doha sei auch über die Einhaltung von Menschen- und insbesondere Frauenrechten gesprochen worden sowie über Fragen der Sicherheit und der terroristischen Bedrohung ausgehend von afghanischem Boden.



Am Wochenende hatten die Taliban-Milizen in Doha bereits mit US-Vertretern gesprochen. Morgen soll es ein Treffen mit einer Delegation der Europäischen Union geben.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.