Die Friedensgespräche zwischen der afghanischen Regierung und den radikalislamischen Taliban sind nach mehreren Wochen Pause fortgesetzt worden.

Am Verhandlungsort Doha in Katar begrüßte die Leiterin der UNO-Mission in Afghanistan, Lyons, die Teilnehmer und drängte zu einer Eindämmung der Gewalt.

Die Gespräche hatten im September begonnen und kamen wochenlang kaum voran. Bis zu einer Unterbrechung Mitte Dezember einigten sich beide Seiten lediglich darauf, worum es in der nächsten Runde gehen soll. Die Verhandlungen werden von Angriffen und Anschlägen in Afghanistan überschattet.



Den Gesprächen war ein Abkommen der US-Regierung mit den Taliban im Februar vorausgegangen, das einen schrittweisen Abzug der amerikanischen Truppen vorsieht.

