Nach Angaben der USA gibt es Fortschritte bei den Friedensgesprächen mit den Taliban-Rebellen in Afghanistan.

Die vergangenen Tage hätten die bislang produktivste Verhandlungsrunde ausgemacht, sagte der US-Gesandte Khalilzad in Doha. In der Hauptstadt Katars sollen die Beratungen heute unter Einbeziehung von Vertretern der afghanischen Regierung fortgesetzt werden. Bislang hatten sich die Taliban geweigert, mit Präsidenten Ghani zu verhandeln. Im April war ein Versuch der Beteiligung beider Seiten gescheitert. - Die USA sind vor fast 18 Jahren in Afghanistan einmarschiert. Die islamistischen Taliban verübten seit dem zahlreiche verheerende Terroranschläge.



Heute früh starben in der Stadt Gasni bei einem weiteren Bombenattentat mindestens sechs Menschen.