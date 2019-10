Internationale Politikerinnen und Politiker, Greenpeace-Aktivistinnen, sozial engagierte Jungunternehmer und abgezockte Firmenchefs: Sie alle tummeln sich seit fast 50 Jahren jährlich auf dem Weltwirtschaftforum in Davos. Ins Leben gerufen wurde das ganze vom deutschen Wirtschaftswissenschaftler Klaus Schwab, der heute noch Gastgeber des Elitetreffens ist.

Eigene Vorurteile ablegen

Regisseur und Grimmepreisträger Marcus Vetter hat nach langer Vorarbeit Einblick erhalten - hinter die Kulissen des WEF. Und hat daraus den Dokumemtarfilm Das Forum produziert, der beim Festival Dok Leipzig 2019 Weltpremiere hat. Für die Arbeit musste er anfangs auch seine eigenen Vorurteile ablegen: "Ich dachte, es ist ein Ort, wo sich nur die Kapitalisten treffen - und wenig gemacht wird und sehr viel geredet wird". Das sei nicht nur so, meinte Vetter. Er glaube, dass dort Menschen arbeiten, die tatsächlich etwas verbesern wollen – ob sie das dann schaffen, sei eine andere Frage. Für ihn als Filmemacher sei es wichtig, offen auf seine Protagonisten zuzugehen: "Das ist für mich ein Grundsatz, dass ich mich positiv einem Menschen nähere", sagte der Regisseur.

Regisseur Marcus Vetter vor der Golden Gate Bridge in San Francisco (Marcus Vetter)

Aktueller Eliteverdruss

Gerade heute habe ein solcher Film große Bedeutung – in einer Zeit, in der es "unglaublichen Eliteverdruss gibt und Wähler die Elite abwählen. Dann kommen andere wie Bolsonaro oder Trump", eine Entwicklung die man sich vor fünf oder sechs Jahren noch nicht habe vorstellen können. Deshalb sei es wichtig, "die Elite nochmal genauer anzugucken", denn vielleicht unterlägen wir in der Ablehnung der Eliten auch unseren Vorurteilen, so der Regisseur im Corsogespräch.

