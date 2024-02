USA

Dokumenten-Affäre hat für Biden kein juristisches Nachspiel

Die Affäre um den Fund geheimer Regierungsunterlagen in privaten Räumen von US-Präsident Biden hat kein juristisches Nachspiel. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass in dieser Angelegenheit keine strafrechtliche Anklage gerechtfertigt sei, heißt es in dem in Washington veröffentlichten Bericht des Sonderermittlers Hur. Der Bericht enthält jedoch harsche Kritik an Bidens Umgang mit Regierungsakten.