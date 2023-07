USA

Dokumentenaffäre: Trump in weiteren Punkten angeklagt

Der frühere US-Präsident Trump ist in der Affäre um geheime Regierungsdokumente in weiteren Punkten angeklagt worden. Das geht aus einem veröffentlichten Gerichtsdokument hervor. Damit erhöht sich die Zahl der Anklagepunkte in dem Fall auf 40.

28.07.2023