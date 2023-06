Dokumentenaffäre um Ex-Präsident

Donald Trump wird eine Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen und der gesetzeswidrigen Aufbewahrung höchstsensibler Informationen vorgeworfen. (Getty Images via AFP / JOE RAEDLE)

Bei dem Termin vor einem Bundesgericht in Miami wird unter anderem die Anklage verlesen. Der 76-Jährige wird dabei voraussichtlich die Möglichkeit haben, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Vorgeworfen wird ihm unter anderem eine Verschwörung zur Behinderung der Ermittlungen und die gesetzeswidrige Aufbewahrung höchstsensibler Informationen. Trump bezeichnete die Anschuldigungen in der Vergangenheit als lächerlich. Rund um das Gericht in der Metropole im US-Bundesstaat Florida wurden wegen erwarteter Proteste die Sicherheitsvorkehrungen erhöht.

Es ist das erste Mal, dass gegen einen ehemaligen US-Präsidenten auf Bundesebene Anklage erhoben wurde.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.