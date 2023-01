Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung (Alex Brandon / AP / dpa / Alex Brandon)

Er sei jetzt verärgerter und engagierter als je zuvor, sagte Trump bei einer Versammlung der Republikanischen Partei in der Stadt Salem in New Hampshire. Wie die Deutsche Presse-Agentur schreibt, wiederholte Trump dort seine Lüge vom Wahlbetrug. Er erklärte erneut, die Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 gewonnen zu haben. Unter seiner Führung wäre es niemals zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine gekommen, behauptete Trump zudem. Später trat er auch in South Carolina auf. Der Bundesstaat beginnt ebenfalls früh mit den mit den Vorwahlen über den künftigen Präsidentschaftskandidat.

Auch wenn es bisher offiziell noch keinen Gegenkandidaten gibt, halten es Beobachter für möglich, dass Trump im parteiinternen Wettstreit unterliegen könnte. Zuletzt wurde dem Ex-Präsident unter anderem das schlechte Abschneiden vieler von ihm unterstützter Kandidaten bei den Zwischenwahlen zur Last gelegt.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.