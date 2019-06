Mehrere Tage nach dem Unglück auf der Donau mit mindestens sieben Toten bemühen sich Einsatzkräfte in Budapest weiter um die Bergung des Wracks.

Nach Angaben der Behörden behindern starke Strömungen die Arbeiten. So ist es ungewiss, ob Spezialtaucher heute erstmals zu dem gesunkenen Ausflugsschiff vordringen können. 21 Menschen werden immer noch vermisst. An Bord war eine südkoreanische Reisegruppe. Ihr Boot war am 29. Mai mit einem größeren Flusskreuzfahrtschiff zusammengestoßen. Die genaue Ursache der Kollision ist noch unklar.