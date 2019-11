Bei der Lufthansa stehen am Donnerstag und Freitag neue Streiks bevor.

Die Gewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiter dazu aufgerufen, für 48 Stunden die Arbeit niederzulegen. Den Angaben zufolge werden alle Abflüge aus Deutschland betroffen sein. Die Gewerkschaft begründete den Streik mit der Weigerung der Lufthansa, über Tarife zu verhandeln. Der Arbeitskampf könne auf andere Airlines des Konzerns - also auf Eurowings und Sunexpress - ausgeweitet werden.



Lufthansa verurteilte den Streikaufruf und kündigte an, rechtliche Schritte zu prüfen. Der Konzern hält den Vorstand der Ufo nicht für vertretungsberechtigt. Ein Sonderflugplan ist den Angaben zufolge in Arbeit.