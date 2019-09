In der Affäre um systematisches Doping drohen Russland neue Sanktionen.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA kündigte eine Untersuchung an und gab Russland drei Wochen Zeit, um auf Ungereimtheiten in den Daten des Moskauer Doping-Büros zu reagieren. Die WADA zweifelt die Echtheit der Daten an.



Hintergrund sind die Vorwürfe des organisierten Dopings gegen Russland. Die Übergabe der Daten war Voraussetzung dafür, dass die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA im vergangenen Jahr wieder in die WADA aufgenommen wurde.



Wenn Russland den Verdacht der Manipulation nicht ausräumen kann, droht die erneute Suspendierung der RUSADA. Dies könnte auch Folgen für russische Sportler haben. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang durften russische Athleten nur unter neutraler Flagge antreten.