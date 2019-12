Zwei weitere deutsche Sportler waren Teil des Doping-Netzwerks um den Erfurter Arzt Mark S.

Das berichtet die ARD-Dopingredaktion unter Berufung auf die Münchner Staatsanwaltschaft. Die Sportarten nannte Staatsanwalt Gräbner nicht, den ARD-Recherchen zufolge soll es sich um zwei Radprofis aus Pro-Tour-Teams handeln. Beide haben demnach an der Tour de France teilgenommen, einer sei noch aktiv. Der Redaktion liegen auch SMS-Chats vor, die die Methoden des Arztes teilweise offenlegen. Er erkundigte sich nach dem Befinden der Sportler und legte anhand dessen die Dosierung des Dopings fest.



Mark S.' Sportler betrieben ihre Disziplinen auf der ganzen Welt, 2018 flogen einige der Athleten zu den Olympischen Spielen nach Südkorea. Dazu wurde den Sportlern vor dem Abflug Blut in großer Menge zugeführt, die Sportler traten den langen Flug mit viel zu viel Blut im Körper an und riskierten ihre Gesundheit. In Südkorea wurde ihnen die zugeführte Menge wieder entnommen, und kurz vor dem Wettkampf erneut zugeführt.



Mindestens 23 Sportler aus acht europäischen Ländern ließen von ihm und seinen Leuten Blutdoping an sich durchführen. Der ehemalige deutsche Radrennfahrer Danilo Hondo gestand, Kunde von Mark S. gewesen zu sein.



Am Donnerstag hatte die Münchner Staatsanwaltschaft Anklage gegen Mark S. und dessen Komplizen erhoben. Ihnen wird unter anderem die gewerbsmäßige und teilweise bandenmäßige Anwendung verbotener Dopingmethoden beziehungsweise Beihilfe dazu vorgeworfen. Mark S. wird zudem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung angeklagt.