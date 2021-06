Der chinesische Schwimmstar Sun Yang ist vom Internationalen Sportgerichtshof CAS in einer Neuverhandlung für vier Monate und drei Monate gesperrt worden.

Damit darf der 29-Jährige auch nicht an den im Juli beginnenden Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Sun hatte im Herbst 2018 seine Dopingprobe mit einem Hammer zerstören lassen. Im Februar 2020 hatte ihn der CAS deshalb zunächst zu einer Sperre von acht Jahren verurteilt. Das Urteil war später vom Schweizer Bundesgericht aufgehoben worden, weil es den damaligen Vorsitzenden CAS-Richter als befangen einstufte. Der Sportgerichtshof besetzte daraufhin das Schiedsgericht komplett neu. Sun ist in der Schwimmszene äußerst umstritten und gilt als Wiederholungstäter. Er war bereits 2014 positiv auf Doping getestet worden.

