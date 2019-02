Im Zusammenhang mit einer Doping-Razzia gestern ist in Erfurt Haftbefehl gegen einen Sportmediziner erlassen worden.

Der Arzt werde nach einem Termin beim Ermittlungsrichter in die Münchner Justizvollzugsanstalt Stadelheim gebracht, sagte ein Sprecher des Erfurter Amtsgerichtes. Dem Mediziner und einem mutmaßlichen Komplizen wird vorgeworfen, seit Jahren Blutdoping an Spitzensportlern durchgeführt zu haben.



Bei einer Razzia in Österreich waren gestern fünf Langläufer aus mehreren Nationen festgenommen worden. Nach Angaben des Deutschen Skiverbandes gab es keine Zusammenarbeit von DSV-Athletinnen und -Athleten mit dem Sportarzt.