Der Streit zwischen dem Heidelberger Molekularbiologen Werner Franke und dem Doping-Opfer-Hilfeverein (DOH) ist weiter eskaliert.

Vor einer Pressekonferenz des Vereins in Berlin verwehrte der Vorsitzende Michael Lehner dem Wissenschaftler den Zutritt. Wörtlich sagte Lehner zu dem 79-Jährigen, "Sie sind nicht eingeladen, bitte verlassen Sie den Raum". Danach kam es zu Handgreiflichkeiten.



Franke hat viele Jahre im DOH mitgewirkt und fachärztliche Gutachten erstellt. In den letzten Jahren ist der anerkannte Doping-Experte aber immer mehr auf Distanz gegangen. Sein Vorwurf lautet, ehemalige Sportler sollten trotz unzureichender Nachweisverfahren als Dopingopfer anerkannt werden. Zudem bezweifelt er die Annahme des DOH, dass Schädigungen von DDR-Dopingopfern auch an deren Kinder vererbt werden können.



Der Bund hatte im vergangenen Jahr den Hilfsfonds für Dopingopfer von 10,5 auf 13,65 Millionen Euro aufgestockt. Die Frist für Antragsteller wurde bis Ende des Jahres verlängert.