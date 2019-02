Bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld hat es eine Razzia im Zusammenhang mit Doping-Ermittlungen gegeben.

Wie das österreichische Bundeskriminalamt mitteilte, wurden

sieben Personen festgenommen, unter ihnen fünf Sportler. Bei den Athleten handelt es sich demnach um zwei österreichische, einen kasachischen und zwei estnische Sportler. Unter den Festgenommenen befänden sich außerdem zwei Polizeispitzensportler aus dem Nationalkader Langlauf/Nationalmannschaft, die derzeit die polizeiliche Grundausbildung absolvierten. Darüber hinaus seien bei einer parallel in Erfurt durchgeführten Polizeiaktion ein deutscher Sportmediziner sowie ein mutmaßlicher Komplize festgenommen worden. Bislang waren in Seefeld keine Doping-Fälle bekannt geworden.



ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt schrieb auf Twitter, bei der Aktion seien einige Verdächtige nur wenige Stunden vor dem 15-km-Wettbewerb der Männer "inflagranti erwischt" worden. Ihm zufolge stehen die Ermittlungen in Zusammenhang mit Aussagen des österreichische Skilangläufers Johannes Dürr in der ARD-Doku "Die Gier nach Gold", die im Januar ausgestrahlt wurde. Er war bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi 2014 positiv auf EPO getestet worden und hatte sich zuletzt umfassend über Doping-Praktiken im Leistungssport geäußert.



Dürr war der erste Wintersportler, der dabei auch über Eigenblutdoping in Deutschland berichtete. Der Deutsche Skiverband betonte in einer Mitteilung, deutsche Sportler seien von den Durchsuchungen nicht betroffen gewesen.